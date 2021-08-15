توفير مطعوم الانفلونزا الموسمية بالصيدليات نهاية الشهر الحالي

صرح نقيب الصيادلة زيد الكيلاني إن مطعوم الإنفلونزا الموسمية (H1N1)، سيتوفر في الصيدليات نهاية الشهر الجاري.

وأكد في حديث صحفي، أن الكميات التي ستصل إلى المملكة من المطعوم ستبلغ حوالي 280 ألفا، وهي ضعف الكميات الواردة العام الماضي، مبينا أن الوكلاء طلبوا أعدادا كبيرة لكن الشركات المصنعة تقوم بتوريد أعداد محددة للدول.

ونوه إلى أن المطعوم سيتوفر بالقطاع العام بشكل مجاني؛ إذ تبلغ الكمية ما يقارب 80 ألفا كمرحلة أولية وحوالي 200 ألف في القطاع الخاص.

وإلى ذلك، أكّد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتور بسام حجاوي، على توفر المطعوم المضاد للإنفلونزا الموسمية (H1N1).

وأضاف حجاوي ، أن المطعوم سيكون متاحا أمام المواطنين في أيلول وتشرين الأول للفئات الأكثر اختطارا، منوها إلى أن إجراءات التعامل مع جائحة كورونا ساهمت بتخفيض نسبة الإصابة بالإنفلونزا خلال العام الماضي؛ إذ لم تسجل أية إصابات به خلال العام الماضي.

ولفت إلى أن المملكة تطلب الكميات التي تحتاجها بشكل دوري مع الأخذ بعين الاعتبار أنه بإمكان القطاع الخاص جلب المطعوم.

ونوه إلى أن الفئات المستهدفة للحصول على المطعوم المضاد للإنفلونزا الموسمية هي الأكثر عرضة للخطر مثل كبار السن وأصحاب المناعة المتدنية.