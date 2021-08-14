وفقا لأمر الدفاع رقم (32).. إجراءات حكومية متعلقة بالتطعيم ضد كورونا للجامعات والمدارس تدخل حيز التنفيذ غدا الاحد
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وفقا لأمر الدفاع رقم (32).. إجراءات حكومية متعلقة بالتطعيم ضد كورونا للجامعات والمدارس تدخل حيز التنفيذ غدا الاحد
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