بعد طالبان هزيمة اخرى لليانكي.. المعارضة الفنزولية العميلة لواشطن تعترف بشرعية الرئيس مادورو وتخضع للتفاوض معه
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جرينتش+2 10:03
وفاتان و4 إصابات في حادث تصادم مروع بمنطقة عجلون
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