وفقا لأمر الدفاع رقم (32).. إجراءات حكومية متعلقة بالتطعيم ضد كورونا للجامعات والمدارس تدخل حيز التنفيذ غدا الاحد
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جرينتش+2 02:13
مؤكداً “إن ثمة نشاطا إرهابيا مقلقا في جنين”.. جيش الاحتلال يحذر من “تصعيد محتمل” في الضفة وغزة
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