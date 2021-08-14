وزارة الصحة تعلن اليوم السبت تسجيل 16 وفاة و658 إصابة كورونا و1041 حالة شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 760,509
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جرينتش+2 06:49
القبض على شخصين سلبا وخطفا سائق مركبة عمومي في البلقاء
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