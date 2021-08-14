بعد طالبان هزيمة اخرى لليانكي.. المعارضة الفنزولية العميلة لواشطن تعترف بشرعية الرئيس مادورو وتخضع للتفاوض معه
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الإنسان وإمكانية خلوده رقميا ؟
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