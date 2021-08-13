وقاحة صهيونية.. وزير خارجية العدو يُحلل التطبيع المغربي - الاسرائيلي الخطير، ويُحرّم التقارب السياسي بين الجزائر وإيران!!
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جرينتش+2 11:13
زعيم الجمهوريين يهاجم بايدن ويتوقع سقوطاً مهيناً لكابول اسوأ من سقوط سايغون الفيتنامية عام 1975
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