وقاحة صهيونية.. وزير خارجية العدو يُحلل التطبيع المغربي - الاسرائيلي الخطير، ويُحرّم التقارب السياسي بين الجزائر وإيران!!
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جرينتش+2 11:21
دراسة تكشف ان لقاح سينوفارم بجرعتيه فعال بنسبة 50.4%
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