وقاحة صهيونية.. وزير خارجية العدو يُحلل التطبيع المغربي - الاسرائيلي الخطير، ويُحرّم التقارب السياسي بين الجزائر وإيران!!
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جرينتش+2 11:15
بدأها عمرو موسى.. استقالات جماعية من مؤسسة ياسر عرفات
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