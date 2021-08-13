"الصحة" تعلن اليوم الجمعة تسجيل 14 وفاة و1010 إصابات كورونا و562 حالة شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 759,963
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الخطة الإسرائيلية بالتواطؤ مع مشيخة الامارات.. “صفقة القرن” ثم التطبيع ولاحقًا ضم الضفة الغربية
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