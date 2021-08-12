وزارة المياه تضبط عشرات الاعتداءات على خطوط مياه رئيسية

نفذت وزارة المياه والري وشركة مياه الأردن “مياهنا”، بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، حملة على مصادر المياه بالعاصمة عمان والزرقاء والكرك.

وبينت الوزارة في بيان اليوم الخميس، أنها ضبطت عشرات الاعتداءات على خطوط المياه الرئيسية والناقلة، كانت بتمديد خطوط لمزارع للتأجير وتعبئة برك للسباحة وتمديد خطوط ووصلات لمنازل بطريقة غير قانونية ومخالفة وخارج مناطق التنظيم دون اشتراكات.

وأوضحت أن الاعتداءات تمثلت بتعطيل عدادات المياه في مناطق: الموقر في العاصمة، وفي محافظة الزرقاء: الظليل، والحلابات، والطيبة، وبيرين، وأم رمانة، ورجم الشوك، والمسرة، وصحارى، وبمناطق لواء الهاشمية: أم الصليح، وابو الزيغان، والقنية، وبلواء الرصيفة: الفاخورة، وحطين، والمقبرة، وفي محافظة الكرك: لواء عي والقطرانة تسحب من حصص المواطنين المخصصة لغايات مياه الشرب بأكثر من 100 ألف متر مكعب.

وقالت الوزارة في بيانها، إنه وبناء على الحملة المكثفة التي تنفذها الوزارة / سلطة المياه وشركة مياه الاردن “مياهنا” تم ضبط هذه الاعتداءات من خلال تنفيذ خطوط رئيسية من الخط الناقل قطر 8 انش في منطقة الحلابات لتزويد خطوط لعشرات العقارات بطريقة مخالفة دون اشتراكات لسقاية مواشي وأغنام.

وزادت الوزارة: وفي مناطق بيرين والهاشمية، تمديد خطوط لتزويد مزارع للتأجير وبرك سباحة، وفي الرصيفة تمديد خطوط مخالفة لسحب المياه بطريقة مخالفة ومد خطوط لعقارات غير مشتركة اصلا وتعطيل عدادات، وفي الكرك لواء عي والقطرانة تمديد خطوط مخالفة ايضا حيث تم فصل هذه الخطوط وإعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة لتحويلها للجهات المختصة.

وأكدت الوزارة أن الحملة ستتواصل خلال الأيام المقبلة لتشمل معظم المناطق، وانها لن تتهاون في القيام بواجبها تجاه المواطنين وصون حقوقهم المائية كون هذه الاعتداءات تشكل احد اهم التحديات التي يواجهها قطاع المياه.

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