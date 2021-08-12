وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس تسجيل 15 وفاة و1012 إصابة كورونا و760 حالة شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 759,217
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وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس تسجيل 15 وفاة و1012 إصابة كورونا و760 حالة شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 759,217
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