وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس تسجيل 15 وفاة و1012 إصابة كورونا و760 حالة شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 759,217

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 15 وفاة و1012 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10173 وفاة، و780542 إصابة، ونسبة الفحوصات الإيجابيّة نحو 4.67 بالمئة لهذا اليوم.

وبين الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة، أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 11152 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 100 حالة، كما بلغ عدد الحالات التي غادرت المستشفيات 71 حالة، في حين بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 688 حالة.

وأظهر الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 10 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 22 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 12 بالمئة.

وأضاف، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 21 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 31 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي 11 بالمئة.

وبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 11 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 12 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 5 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 760 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل 14 يوماً إلى 759217 حالة.

كما أشار إلى إجراء 21676 فحصاً، ليصبح العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء إلى نحو 8724324 فحصاً.