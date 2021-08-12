وحدة تنسيق القبول الموحد تُحدث بيانات موقعها الإلكتروني

أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه واستعداداً لبدء عملية تقديم طلبات القبول للعام الجامعي 2021 / 2022 والتي ستبدأ بعد إعلان نتائج الثانوية العامة للدورة العامة 2021، فإن الوحدة أنهت تحديث جميع البيانات والمعلومات التي يتضمنها موقعها الإلكتروني.

وبحسب بيان صحفي للوزارة اليوم الخميس، فإن التحديث يخص التخصصات المطروحة للقبول في العام الجامعي القادم من خلال طلب القبول الموحد وعددها 554 تخصصاً في تسع جامعات حكومية إضافةً إلى جامعة العلوم الإسلامية العالمية، من بينها 20 تخصصاً وافق مجلس التعليم العالي على استحداثها اعتباراً من بداية العام الجامعي القادم، حيث يتضمن موقع الوحدة نبذة مختصرة عن وصف هذه التخصصات ومجالات العمل لكل منها ووضع التخصص من حيث كونه راكداً أو مشبعاً أو مطلوباً كما ورد من ديوان الخدمة المدنية.

ودعت الوحدة جميع الطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة لهذا العام سواءً من داخل أو خارج الأردن وأولياء أمورهم للدخول إلى هذا الموقع من خلال الرابط الآتي (www.admhec.gov.jo) وتصفح الموقع للاستفادة من جميع البيانات والمعلومات الموجودة فيه مثل الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية في التخصصات المطروحة للقبول في السنوات الخمس الأخيرة للاسترشاد بها فقط، والأسئلة الأكثر تكراراً، ونصائح وإرشادات، وفيديوهات توضيحية لآلية تقديم طلب القبول الموحد، وآلية دفع رسم تقديم الطلب من خلال قنوات خدمة الدفع الإلكتروني، إضافةً إلى فيديو توضيحي لكيفية تصفح الموقع الإلكتروني للوحدة والاطلاع على جميع المعلومات الموجودة فيه.

من جهتها دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلبة الناجحين الى الدخول إلى البوابة الإلكترونية “اختر تخصصك”، والتي تتضمن خطة توجيهية وإرشادية للطلبة لإطلاعهم على التخصصات المطلوبة والتخصصات الراكدة والمشبعة في سوق العمل المحلي والاقليمي، وتوفير العديد من المعلومات والبيانات بالتعاون مع الجهات المعنية في المملكة مثل ديوان الخدمة المدنية، وزارة العمل، الجامعات الأردنية، المركز الوطني للموارد البشرية، هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها. كما تتضمن البوابة المعلومات الخاصة بالجامعات وكليات المجتمع، وأهمية التعليم التقني، ومعلومات عن الطلبات في ديوان الخدمة المدنية، والتي تساعد الطالب في اتخاذ القرار واختيار تخصص المستقبل، كما تحتوي البوابة على فيلم قصير يوضح المراحل التي يمر بها الطالب عند اختيار التخصص والصعاب التي تواجهه وكيفية التغلب عليها، إضافةً إلى تخصصات الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة الحاصلة على اعتمادات إقليمية وعالمية، ويمكن الدخول إلى هذه البوابة من خلال الرابط الآتي: http://admhec.gov.jo/mjr2017.

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