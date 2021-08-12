كتاب جديد.. من الكرك: حصاد رحلة عمر مع الطبيعة والقدر، مع الفكر والبشر

طالبان تواصل السيطرة سريعاً على افغانستان، وبايدن يعترف: أنفقنا تريليون دولار طوال 20 عاماً وفقدنا الآلاف من جنودنا
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