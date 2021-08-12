كتاب جديد.. من الكرك: حصاد رحلة عمر مع الطبيعة والقدر، مع الفكر والبشر

أصدر المحامي المتقاعد الاستاذ ضويّع علي المحادين (ابو المجد) كتاباً جديداً يقع في 270 صفحة، عن دار السفير للنشر، بعنوان :

(من الكرك , حصاد رحلة عمر مع الطبيعة والقدر , مع الفكر والبشر)

وقد اشَتمِل هذا الكتاب على وقائع واحداث وتجارب وافكار متعددة شهدتها رحلة عمره على مدى ثمانين عاما، وقام بتلخيصها وفق العناوين التالية (جئت , رأيت , سمعت , قرأت , عرفت , عملت , سافرت , اخترت , كتبت)

وقد جرى اهداء نسخ كثيرة من هذا الكتاب، الذي يلخص تجربة حياة الاستاذ ضويع، لمجموعة واسعة من المثقفين والاصدقاء والمعارف والجامعات الأردنية والمراكز الثقافيه .