طالبان تواصل السيطرة سريعاً على افغانستان، وبايدن يعترف: أنفقنا تريليون دولار طوال 20 عاماً وفقدنا الآلاف من جنودنا
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جرينتش+2 04:59
السعودية تواصل مسلسل الاحكام الجائرة بحق أردنيين وفلسطينيين معتقلين لديها بتهمة دعم حركة حماس
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