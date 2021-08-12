اعتقال قاتل مواطن عُثر على جثته قبل أيام بمنطقة بيت راس

ألقى العاملون في إدارة البحث الجنائي القبض على قاتل المواطن الذي عُثر عليه في منطقة بيت راس في محافظة اربد قبل أيام.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه بتاريخ 8 آب الحالي، ورد بلاغ لغرفة عمليات مديرية شرطة محافظة اربد بوجود جثة لأحد الأشخاص ملقاة بمنطقة حرجية بمنطقة بيت راس في محافظة اربد، حيث تحرك على الفور المركز الأمني المختص وفريق من البحث الجنائي والمدعي العام إلى المكان ليتبين بأن الجثة تعود لشخص معمم عنه ومفقود ومتغيب عن المنزل.

وأضاف أنه جرى تحويل الجثة للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، حيث وردت التقارير الطبية الشرعية والتي أكدت وجود شبهة جنائية حول وفاته وأن سبب الوفاة ناتج عن تعرضه لعدة ضربات بواسطة أداة راضة.

وبين الناطق الإعلامي أنه قد شُكل فريق تحقيقي من مديرية الشرطة والبحث الجنائي للتحقيق في القضية وجمعت المعلومات حولها، وتمكن الفريق من حصر الاشتباه بأحد الأشخاص الذي كان على معرفة سابقة بالمغدور، وألقي القبض عليه، واعترف بعد التحقيق معه باستدراج المغدور لمنطقة خالية من السكان وضربه بواسطة أداة راضة (ماسورة) نتيجة خلافات سابقة بينهما، وجرى ضبط أداة الجريمة وتحويل القضية إلى مدعي عام الجنايات الكبرى والذي قرر توقيفه 15 يوماً عن تهمة القتل العمد.

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