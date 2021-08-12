اجواء صيفية عادية اليوم الخميس وغدا وبعده، وارتفاع الحرارة الاحد

تكون درجات الحرارة اليوم الخميس، ضمن معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتستمر الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في مناطق البادية وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتبقى الأجواء يومي الجمعة والسبت، صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في مناطق البادية وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ يوم الأحد ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في مناطق البادية وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 33 – 22 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 29 – 18، وفي مرتفعات الشراة 28 – 16، وفي مناطق البادية 36 – 21، وفي مناطق السهول 33 – 21، وفي الاغوار الشمالية 39 – 26، وفي الأغوار الجنوبية 41 – 28، وفي البحر الميت 40 – 27، وفي خليج العقبة 40 – 28 درجة مئوية.

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