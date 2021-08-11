محكمة أمن الدَّولة تُمهل وكلاء الدفاع عن المتهمين بقضية الدخان 14 يوما لتقديم مرافعاتهم الخطية النهائية

عمان 11 آب (بترا) – أمهلت محكمة أمن الدولة وكلاء الدفاع عن المتهمين بقضية الدخان 14 يوما، لتقديم مرافعاتهم الخطية النهائية في القضية.

وعقدت المحكمة، اليوم الاربعاء، جلسة جديدة بالقضية، برئاسة القاضي المدني الدكتور ناصر السلامات وعضوية القاضي المدني عفيف الخوالدة والرائد صفوان الزعبي، وقدم المدعي العام مرافعته الخطية، وتم امهال وكلاء الدفاع مدة اسبوعين لتقديم مرافعاتهم الخطية النهائية.

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