مجلس الشورى السعودي يقر قانون معاقبة القائمين بالشعائر الحسينية

وافق مجلس الشورى السعودي مؤخرا على قانون يعاقب القائمين بالشعائر الحسينية في البلاد.

وذكرت مصادر مطلعة ان مجلس الشورى قد وافق على اقتراح من وزارة الداخلية السعودية، بالضغط على كل من يقوم بما يسمى “الشعائر الحسينية” في أزقة المدن السعودية وشوارعها على جميع البالد.

واكدت المصادر ان المجلس لم يتردد في الموافقة على هذا المقترح المقدم من وزارة الداخلية والذي يقضي بمعاقبة من يلتزم بالشعائر الحسينية ويقيم مجالسها في السعودية، وتحديدا في شهري محرم وصفر المقبلين.

واوضحت المصادر المطلعة أن المعاقبة تشتمل على الحبس والغرامة المالية معا، نظرا لان السلطات السعودية تعتبر هذه الظواهر ممارسات طائفية (شيعية) تسيئ لمقدسات الطوائف الأخرى، وتحرض على العنف والإخلال بالأمن المجتمعي.

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