اعتدال.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء تسجيل 10 وفيات و511 إصابة كورونا و1008 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 758,224
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جرينتش+2 08:19
اعتدال.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء تسجيل 10 وفيات و511 إصابة كورونا و1008 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 758,224
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