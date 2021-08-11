اعتدال.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء تسجيل 10 وفيات و511 إصابة كورونا و1008 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 758,224

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 10 وفيات و511 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10158 وفاة و 779530 إصابة، وأن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم بلغت نحو 21ر4 بالمئة.

وبين الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة، أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 11148حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 102 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي غادرت المستشفيات 80 حالة، في حين بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 675 حالة.

وأظهر الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 10 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 20 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 11 بالمئة.

وأضاف، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 20 بالمئة، بينما وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 31 بالمئة، في حين بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي 12 بالمئة.

وبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 12 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 9 بالمئة، فيما وصلت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته إلى 5 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 1008 حالات شفاء، اليوم، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل 14 يوماً إلى 758224 حالة،

كما اشار الى إجراء 12135 فحصاً، ليصبح العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء إلى نحو 8702648 فحصاً.