الضفة على درب غزة.. اشتباكات مسلحة ومواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في البلدة القديمة بنابلس فجر اليوم/ 2 فيديو

نابلس – قُدس الإخبارية: أفادت مصادر محلية لـ”شبكة قدس”، أن اشتباكاً مسلحاً اندلع بين مقـاومين وجيش الاحتلال في البلدة القديمة بمدينة نابلس، فجر اليوم الاربعاء.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، أصوات اشتباكات في البلدة القديمة، تزامناً مع اقتحام قوات الاحتلال لمنطقة سوق الذهب.

وتزامناً مع الاشتباك المسلح بين المقاومين وقوات الاحتلال، فقد اندلعت مواجهات عنيفة مع الشبان الذين رشقوا الجنود بالحجارة والزجاجات الحارقة.

وقالت المصادر، إن التيار الكهربائي قد انقطع عن محيط سوق الذهب جراء إطلاق قوات الاحتلال النار على محول للكهرباء.

ويأتي اشتباك نابلس بعد يوم واحد من إطلاق مقاومين النار على قوات الاحتلال في واد بروقين بمدينة جنين، في سياق استمرار الاشتباكات التي يخوضها مقاومون في كل اقتحام للاحتلال للمدينة ومخيمها.

نابلس – وكالة شهاب: شهدت البلدة القديمة بنابلس، الليلة الماضية، مواجهات عنيفة تخللها اشتباك وإطلاق نار كثيف لدى اقتحام قوات الاحتلال محلا للصرافة في سوق الذهب بالمدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة للاحتلال اقتحمت منطقة السوق التجاري، وداهمت محلًا للصرافة وفجرته فيما تصدى شبان للقوة المقتحمة، ودارت مواجهات عنيفة تخللها إطلاق نار كثيف.

وأدت المواجهات العنيفة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة المحيطة بالسوق بسبب إصابة أحد مولدات التيار الكهربائي.

وكانت اشتباكات مسلحة ومواجهات عنيفة قد اندلعت، فجر امس الثلاثاء، بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة برقين جنوب غرب مدينة جنين، وسط انتشار مكثف لقواتها في المنطقة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة برقين وداهمت عدة أحياء، واجهها مقاومون بإطلاق النار، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة ومواجهات ميدانية بين الشبان وقوات الاحتلال.

وأشارت المصادر إلى أن مواجهات عنيفة اندلعت تزامناً مع إطلاق النار تجاه القوة التي انتشرت في المنطقة.

وفي سياق متصل، بيّنت المصادر أن قوات الاحتلال انتشرت في محيط ضاحية صباح الخير في جنين، والجلمة، وكفر دان، وكفيرت، وكفر قود.

وتتعرض قوات الاحتلال في كل اقتحاماتها لمدينة ومخيم جنين، مؤخراً، لعمليات إطلاق نار من قبل المقاومين. حيث تصاعدت في الأشهر الأخيرة عمليات المقاومة في جنين والتصدي لاقتحام قوات الاحتلال بالأسلحة النارية، ورصد الكمائن لقوات الاحتلال التي تقتحم المدينة ومخيمها.

بيت لحم- معا: شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات وتفتيش بمنازل المواطنين في أنحاء متفرقة من الضفة.

كما اصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم للغاز السام والمدمع خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة جبع جنوب جنين، فيما جرى اعتقال الشابين: معد عماد أمين كنعان (30 عاماً) و إياد يوسف نمر ملايشه (24 عاما).

كما قامت قوات الاحتلال، باعتقال الشاب صدام أحمد محمود شواهين، من يطا جنوب الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال، شركة الحواري للصرافة في مدينة نابلس وقامت بتفتيشها بعد تفجير باب المحل.

واعتقلت قوات الاحتلال، الشاب عز الدين اسامة صلاح الدين من حزما شرق القدس.

#شاهد| مقــ ـاومون يطلقون النار صوب قوات الاحتــ ـلال أثناء اقتحامها البلدة القديمة في نابلس فجر اليوم pic.twitter.com/FgQAL88Ngi — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 11, 2021

شاهد: لحظة تفجير قوات الاحتــ لال محل صرافة في نابلس فجر اليوم pic.twitter.com/uYA92RCrjn — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 11, 2021