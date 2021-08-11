احباط عملية احتيال بقيمة مليون وربع المليون دينار

أحبط العاملون في إدارة البحث الجنائي محاولة شخصين تنفيذ عملية احتيال على أحد المواطنين بدفع ثمن قطعة أرض مقام عليها فيلا بالعاصمة للبيع، بواسطة شيك مزور صادر من دولة عربية بقيمة مليون وربع المليون دينار.

وبحسب الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام فإن معلومات وردت للبحث الجنائي حول محاولة شخصين الاحتيال على شخص عرض قطعة أرض له في العاصمة للبيع، وجرت متابعة تلك المعلومات والتحقق من تفاصيلها كافة؛ ليتبين أن الشخصين قاما بتقديم شيك مزور مقابل الثمن صادر من بنك في دولة عربية، وباشرا بإجراءات البيع.

وتابع الناطق الإعلامي بأنه حددت هوية المتورطين في القضية، وألقي القبض عليهما، وضبط الشيك المزور بحوزتهما.

ودعا الناطق الإعلامي إلى اتباع الإجراءات القانونية عند بيع وشراء العقارات، والتأكد من الأوراق المالية كالشيكات قبل قبولها وبما يكفل عدم وقوعهم ضحية للاحتيال مستقبلا.