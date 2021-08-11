اجواء صيفية ضمن معدلاتها الاعتيادية اليوم الاربعاء وحتى السبت المقبل

تكون درجات الحرارة اليوم الأربعاء، ضمن معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم المتوسطة في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.

وبحسب التقرير تبقى الأجواء حتى السبت المقبل، صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتظهر بعض الغيوم المتوسطة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 34 – 22 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 30 – 17، وفي مرتفعات الشراة 31 – 16، وفي مناطق البادية 38 – 20، وفي مناطق السهول 34 – 21، وفي الاغوار الشمالية 40 – 25، وفي الأغوار الجنوبية 42 – 27، وفي البحر الميت 41 – 28، وفي خليج العقبة 42 – 27 درجة مئوية.

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