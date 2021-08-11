ارتفاع.. وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء تسجيل 13 وفاة و926 اصابة كورونا و1055 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 757,179
أهم العناوين
جرينتش+2 10:10
اجواء صيفية ضمن معدلاتها الاعتيادية اليوم الاربعاء وحتى السبت المقبل
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني