الضفة على درب غزة.. اشتباكات مسلحة ومواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في البلدة القديمة بنابلس فجر اليوم/ 2 فيديو
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إضاءة على قصيدة محمود درويش “أحد عشر كوكبًا على آخر المشهد الأندلسي”
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