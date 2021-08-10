وثائق شرطة الموانئ في دبي تفضح التستر على مقتل 3 مهندسين اسرائيليين في عملة تفجير بميناء جبل علي

كشفت وثيقة مسربة من شرطة دبي التستر على مقتل 3 مهندسين اسرائيليين في انفجار وقع الشهر الماضي في ميناء جبل علي .

حسب الوثيقة المسربة، يكشف التقرير الذي أعدته شرطة ميناء جبل علي في دبي تفاصيل انفجار وقع يوم الأربعاء 07 يوليو 2021 في المنطقة المحمية في المركز الرئيس لميناء جبل علي، تزامنا مع حضور فريق من “ستة مهندسين إسرائيليين” يعملون في شركة إماراتية-إسرائيلية.

وقد اكدت التحقيقات المنفذة من قبل شرطة دبي أن انفجار ميناء جبل علي قد وقع جراء “عملية إرهابية” ذات أهداف خاصة تم تنفيذها بصورة مبرمجة مسبقا.

ووفقا للتقرير فقد وضعت قنبلة في إحدى شحنات بالقرب من مرسى السفن في الميناء، وأدت شدة الانفجار إلى وصول الحريق إلى سفينة “OCEAN TRADER”.

وتبين الأدلة تخطيطا سابقا للتدمير بالإضافة إلى أن الوقت المناسب لحدوث الانفجار تزامن مع وجود فريق المهندسين الإسرائيليين هناك.

ويتضح من شدة الانفجار ومكانه ومدى تدميره أن المتفجرات كانت من نوع غير مألوف على العموم! حيث يتبين من التحقيقات الأولية أن نوع المتفجرات كان مجهولا ومن نوع خاص حتى تسبب في مثل هذه الانفجار المرعب.

ومن ناحية أخرى هناك فرضيات عديدة عن التقنية المستخدمة في إنتاج هذه القنبلة، ولكن التحقيقات المكملة لانفجار ميناء جبل علي جارية بواسطة فريق خاص لشرطة أبوظبي.

وقع الانفجار بشدة حيث شعر به السكان على بعد 50 كيلومترا، بالإضافة إلى تدمير جميع الشحنات التي كانت في المرسى،

وتدمير 4 منها كانت على ظهر سفينة OCEAN TRADER .

مقتل 3 إسرائيليين في الانفجار

أدى الانفجار إلى مقتل 3 أفراد من المهندسين الإسرائيليين المتواجدين في مكان الحادث، وإصابة اثنين آخرين منهم

بجراحات بالغة، وكذلك جرح 12 من العاملين في الميناء و4 أشخاص من طاقم السفينة تم نقلهم إلى مستشفى رويال في أبوظبي ومستشفى مديا في دبي.

وفقا لأوامر الفريق “عبدالله خلیفة عبيد صقر المری“ فقد وضع الجرحى تحت العناية الخاصة في قسم الطوارئ والعنايات الفائقة، والمستشفى تحت المراقبة من قبل الشرطة.

ويظهر التقرير أنه بأمر من كبار السلطات الإماراتية فقد منعت وسائل الإعلام من التطرق الى حادث الانفجار.

اخيرا تكشف الوثيقة المسربة عن إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص من جنسية أجنبية مشتبهين بهم في ارتكاب هذا الإجراء الإرهابي.الذي أعلنت شرطة دبي انه استهدف المهندسين الإسرائيليين