ارتفاع.. وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء تسجيل 13 وفاة و926 اصابة كورونا و1055 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 757,179
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عبد الوهاب يغني لعبد الناصر ويطالب بحمايته من حر الصيف/ فيديو
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