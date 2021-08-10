بعد عشرين عاما من غزوة بوش لافغانستان.. طالبان تهزم امريكا وتحولها الى متسول يستجدي وقف القتال والجلوس الى طاولة المفاوضات
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جرينتش+2 09:26
الانتخابات مؤجلة بموافقة إقليمية ودولية
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