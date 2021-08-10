ارتفاع.. وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء تسجيل 13 وفاة و926 اصابة كورونا و1055 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 757,179

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 13 وفاة و926 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 10148 وفاة و779019 إصابة، ونسبة الفحوصات الإيجابيّة نحو 4.38 بالمئة لهذا اليوم.

وبين الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة، أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 11692 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 107 حالات، كما بلغ عدد الحالات التي غادرت المستشفيات 68 حالة، في حين بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 666 حالة.

وأظهر الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 9 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 21 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 11 بالمئة.

وأضاف، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 19 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 32 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي 11 بالمئة. وبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 13 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 11 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 4 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 1055 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل 14 يوماً إلى 757179 حالات.

كما أشار إلى إجراء 21147 فحصاً، ليصبح العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء إلى نحو 8690513 فحصاً.