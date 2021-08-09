شروط قبول شهادة التطعيم الفلسطينية عند السفر الى الاردن

رام الله المحتلة – قُدس الإخبارية: أوضحت وزارتا الصحة الفلسطينية والخارجية، شروط اعتماد شهادة التطعيم لدى الجانب الأردني عند السفر خارج فلسطين.

وأكدت الوزارتان أن الأردن، الذي يمر منه المسافرون الفلسطينيون إلى دول العالم، قد اعتمد شهادة التطعيم الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية في 23 حزيران الماضي، ولم يتراجع عن ذلك.

وقالت الصحة ردا على سؤال “شبكة قُدس” بالخصوص، إنه على الفلسطينيين إرفاق شهادة التطعيم عند التسجيل على المنصة، بالإضافة إلى فحص كورونا “pcr” قبل 72 ساعة من السفر، كمتطلب للسفر ضمن البروتوكولات المتبعة.

وأوضحت: عدم إرفاق الفحص والشهادة معا عند التسجيل على المنصة الخاصة بالسفر، يعني أن الطلب غير مستوفي الشروط.

وأكدت الصحة، أن شهادة التطعيم الصادرة من خلالها، معتمدة في معظم دول العالم.

من جانبه، قال الناطق باسم وزارة الخارجية والمغتربين أحمد الديك لـ”شبكة قُدس”، إن الإشكالية التي يواجهها بعض المسافرين، تتمثل بآلية التسجيل وليس في الموقف الأردني، بحيث يجب إرفاق فحص كورونا وشهادة التطعيم عند التسجيل على المنصة.

وأضاف: موعد التسجيل على المنصة يوم الثلاثاء من كل أسبوع للذين لم يتلقوا اللقاحات ضد كورونا، وباقي أيام الأسبوع لمن تلقوا اللقاحات.