توقيف نائب نقيب المعلمين واعضاء في مجلس النقابة

قال قسام النواصرة، نجل نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة، إن الاجهزة الأمنية الأردنية أوقفت ظهر اليوم الاثنين والده.

وأوضح نجل النواصرة أن إيقاف والده شمل أيضا أعضاء مجلس نقابة المعلمين كفاح أبو فرحان، وعبدالسلام العياصرة، وغالب أبو قديس في منطقة القطرانة جنوب الأردن، وذلك لدى توجههم إلى محافظة الكرك.

وبحسب أعضاء في نقابة المعلمين فقد أوقفت الأجهزة الأمنية أيضا النقابيين: سلمان المهايرة، وسليمان المهايرة، وكساب النعيمات، ومحمود مطر النعيمات، ومحمود السوالقة.

ويأتي اعتقال المعلمين بعد دعوة للاعتصام أمام فرع النقابة في الكرك، احتجاجا على قرارات حكومية بحق معلمين ناشطين في النقابة.

عربي 21