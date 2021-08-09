ارتفاع.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين تسجيل 8 وفيات و929 اصابة كورونا و1213 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 755,979
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الحوثيون يعرضون الإفراج عن ضباط سعوديين محتجزين لديهم، مقابل إطلاق سراح معتقلي “حماس” لدى آل سعود
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