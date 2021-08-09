الثقافة العسكرية تعلن تفاصيل الاستفادة من بعثة المكرمة الملكية

اسرائيل تنسى رفضها تنفيذ عشرات القرارات الدولية، وتهاجم الامم المتحـدة لانها لم تسارع لادانة عملية حزب الله الاخيرة !!
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