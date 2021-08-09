“التمييز” تُلزم وزير ومدير تربية بتعويض ذوي طالبة توفيت بسبب التدافع

أيدت محكمة التمييز قرار محكمة الاستئناف بإلزام وزير التربية والتعليم ومدير تربية لواء ماركا بالاضافة لوظيفتهما بالتكافل والتضامن، بدفع مبلغ 34 الف دينار كتعويض لأهل طالبة بالصف السابع توفيت داخل أحدى المدارس بسبب تدافع الطالبات ودوسهن عليها.

وحسب قرار التمييز الذي صدر مؤخرا ونشره موقع مركز احقاق القانوني، فأن التعويض جاء مادياً وأدبياً لذويها جراء ما لحقهم نتيجة وفاة ابنتهم الطالبة والبالغة من العمر 12 عاما.

وثبت للمحكمة انه قبل عدة سنوات حدث تماس كهربائي داخل احد الصفوف الذي كانت فيه الطالبة، حيث لاذ الطالبات بالفرار وكذلك طالبات المدرسة بالصف الثاني، واثناء محاولة فرار الطالبة سقطت على الارض وتعرضت للدوس من قبل الطالبات ما أدخلها بحالة سيئة حيث أسعفت الى مستشفى الامير حمزة وادخلت العناية الحثيثة إلى ان توفيت بسبب تدافع الطالبات، ما أدى الى تجمع دموي في البطن نتيجة لإصابة الكبد وتكدم في عضلات البطن والبنكرياس والذي أدى إلى موت الدماغ وبالنتيجة الوفاة.

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