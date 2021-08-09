البلبيسي: ارتفاع ملحوظ. في الأرقام الوبائية ليوم امس الأحد

صرح أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية، مسؤول ملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، أن الأرقام الوبائية ليوم امس الأحد شهدت ارتفاعا بشكل ملحوظ.

وقال البلبيسي، عبر التلفزيون الأردني، إن نسبة الفحوصات الإيجابية ليوم امس ارتفعت إلى أكثر من 5 بالمئة لأول مرة منذ 60 يوما، لافتا إلى أنه لا يريد تبسيط تلك الأرقام أو التهويل بها.

وأشار إلى أن الوزارة تعتمد في مراقبتها على الأرقام الوبائية في الأسابيع وليس على الأرقام اليومية، مبينا أنّ نسبة إيجابية الفحوصات في الأسبوع الوبائي الماضي لم تتجاوز 3.95 %.

وزاد، “بمشية الله أن تكون أرقام الأمس عابرة، وننتظر الأيام القادمة لمعرفة دقة الارتفاع”، مشيرا إلى أن الوزارة طلبت من كافة فرق التقصي الوبائي زيادة أعداد فحوصات pcr لمعرفة دقة الأرقام التي سجلت أمس الأحد.

ولفت إلى أن الأرقام امس تدق جرس الإنذار بشأن خطورة فيروس كورونا وانتشاره، موضحا أن المرض لم ينتهِ من الأردن بعد وارتفاع الإصابات ليس في المملكة فقط وإنما في الإقليم بأكمله.

ونوه إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاقبال على أخذ المطاعيم للحماية من الفيروس، مشددا على أنه لا يوجد التزام بإجراءات السلامة العامة من قبل المواطنين أو المؤسسات.