اعتقال شخصين بحوزتهما أسلحة ومواد مخدرة في البادية الشمالية

ألقى العاملون في إدارة مكافحة المخدرات القبض على شخصين احدهما مصنف بالخطير، وبحوزتهما أسلحة نارية وكميات كبيرة من المواد المخدرة في البادية الشمالية.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في بيان، اليوم الاثنين، إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تابعوا معلومات وردت إليهم حول حيازة شخصين من ذوي الأسبقيات في قضايا المخدرات لكميات كبيرة من المواد المخدرة ونيتهما بيعها وترويجها داخل المملكة.

وأضاف أنه، من خلال المتابعة وجمع المعلومات، جرى التأكد منها وتحديد مكان وجود الشخصين، حيث جرت مداهمة موقعين استُخدما لتخزين المواد المخدرة في احدى المناطق الخالية من السكان في البادية الشمالية.

وأشار الناطق الإعلامي إلى أنه جرى إلقاء القبض على الشخصين، بعد أن حاول احدهما الفرار واستخدم سلاحا ناريا كان بحوزته، وتبين أنه من المصنفين بالخطرين وبحقه 28 طلباً أمنياً، كما ضُبط بحوزتهما 53 ألف حبة مخدرة و 56 كفاً من مادة الحشيش المخدرة وثلاث أسلحة نارية احدها أتوماتيكي.

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