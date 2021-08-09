اجواء صيفية عادية بالمرتفعات وحارة في باقي المناطق

تكون درجات الحرارة اليوم الاثنين، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، ومن احتمال تشكل الضباب في الصباح الباكر فوق المرتفعات الشمالية العالية.

وبحسب التقرير يطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية، فيما تكون حارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في ساعات الصباح في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

ويطرأ يوم الأربعاء، ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً. اما الخميس فيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 32 – 20 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 29 – 17، وفي مرتفعات الشراة 29 – 16، وفي مناطق البادية 38 – 24، وفي مناطق السهول 33 – 20، وفي الاغوار الشمالية 40 – 25، وفي الأغوار الجنوبية 42 – 28، وفي البحر الميت 41 – 27، وفي خليج العقبة 42 – 28 درجة مئوية.

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