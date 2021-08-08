تصل للسجن 22 عاما.. محكمة سعودية تصدر احكاما صادمة على فلسطينيين معتقلين لديها بتهمة دعم حركة حماس
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جرينتش+2 09:09
يا للعار.. السعودية تحكم على “دبلوماسي حماس” الدكتور محمد الخضري بالسجن 15 عاما !!!!
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