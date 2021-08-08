نصر الله: لن نفرّط بإنجازات المقاومة قطعياً، وسنحافظ على ميزان الردع التاريخي الذي حققته حرب تموز عام 2006/ فيديو
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وزارة العمل تعلن عن فرص عمل لمعلمين ومعلمات بدولة الامارات
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