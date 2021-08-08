وزارة العمل تعلن عن فرص عمل لمعلمين ومعلمات بدولة الامارات

اعلنت وزارة العمل عن توفر فرص عمل لمعلمين ومعلمات في إحدى المدارس الخاصة الدولية في امارة أبو ظبي بدولة الامارات العربية المتحدة.

وحسب بيان صحفي اصدرته الوزارة اليوم الاحد، فإن الفرص المتاحة تشمل تخصصات معلمة من “كي جي 1” إلى الصف الأول، ومعلمين للصف الثاني فما فوق من الذكور والاناث، ومعلمين رياضيات وعلوم، ومعلمين “آي سي تي”.

واوضحت الوزارة ان شروط التقدم لهذه الفرص، تشمل حصول المتقدم للوظيفة على شهادة البكالوريوس وإتقان اللغة الإنجليزية، وأن يكون حاصلا على شهادة الدراسات العليا في التعليم “بي جي سي إي” بالاضافة الى خبرة لا تقل عن سنتين في هذا المجال.

وطلبت من الراغبين بالتقدم لهذه الفرص ارسال السيرة الذاتية خلال 3 ايام على البريد الإلكتروني out.emp@mol.gov.jo.

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