تقديم جرعة معززة من فايزر لمتلقي سينوفارم اليوم الاحد

أعلنت وزارة الصحة أنها ستقوم بإعطاء جرعة معززة من مطعوم فايزر، اليوم الأحد، للمواطنين المقيمين والعاملين في الخارج الذين تلقوا جرعتين من مطعوم سينوفارم، وذلك لغايات الدخول إلى بعض الدول.

ودعت الوزارة الراغبين بأخذ الجرعة المعززة من مطعوم فايزر/ بيونتك اصطحاب الوثائق الثبوتية (الاقامة، عقد عمل) إضافة إلى الهوية الشخصية للأردنيين، وجواز سفر لغير الاردنيين، والتوجه إلى مركز تطعيم قرية اورانج الرقمية بمنطقة دوار الداخلية في العاصمة، ومدينة الحسن الرياضية بإربد، ومستشفى الأمير هاشم بن عبدالله العسكري بالعقبة.

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