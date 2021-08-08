نصر الله: لن نفرّط بإنجازات المقاومة قطعياً، وسنحافظ على ميزان الردع التاريخي الذي حققته حرب تموز عام 2006/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 12:56
الحرب بين حزب الله وإسرائيل.. الدوافع متوفرة لكن الروادع اكثر واخطر
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني