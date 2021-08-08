“التربية” تنشر دليل العودة الآمنة للمدارس عبر موقعها الإلكتروني

أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن نشر دليل العودة الآمنة إلى المدارس للعام الدراسي 2021/2022، وذلك عبر موقعها الرسمي الإلكتروني.

وأكد الناطق الإعلامي للوزارة ومدير التعليم العام، الدكتور أحمد المساعفة، أن هذا الدليل المحدث أعد في ضوء المستجدات والتطورات والتجارب العالمية المتعلقة بالتعامل مع جائحة كورونا، بهدف توفير بيئة صحية تعليمية في المؤسسات التعليمية جميعها، وتوفير مادة إجرائية عملية تستعين بها الكوادر الإدارية والتدريسية في تطبيق الإجراءات الصحية اللازم اتخاذها لمنع انتشار الفيروس والحد من آثاره على البيئة التعلمية التعليمية.

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