وزارة الصحة تعلن اليوم السبت تسجيل 11 وفاة و396 إصابة بكورونا و1061 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 753,806

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 11 وفاة و396 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10116 وفاة و776178 إصابة، ونسبة الفحوصات الإيجابيّة نحو 3.59 بالمئة.

وبين الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة، أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 12256 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 103 حالات، كما بلغ عدد الحالات التي غادرت المستشفيات 43 حالة، في حين بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 638 حالة.

وأظهر الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 9 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 20 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 8 بالمئة.

وأضاف، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 22 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 32 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي 13 بالمئة.

وبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب7 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 11 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 11 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 1061 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل 14 يوماً إلى 753806 حالات.

كما أشار إلى إجراء 11043 فحصاً، ليصبح العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء إلى نحو 8628728 فحصاً. لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى نحو 3.59 بالمئة.