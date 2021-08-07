مصرع مهرب حاول التسلل وتهريب مخدرات من سوريا للأردن

أحبطت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، المنطقة العسكرية الشرقية، اليوم السبت، محاوله تسلل وتهريب من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، حسب مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة.

وقال المصدر، إنّه تم تطبيق قواعد الاشتباك مما أدى إلى قتل مهرب منهم وإصابة عدد آخر ولاذ الباقي بالفرار إلى داخل العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة تم العثور على كميات كبيره من المواد المخدرة، وكمية من مخازن الذخيرة وجهاز اتصال، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد، أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.