تحذير الطلبة الراغبين بالدراسة بالخارج من التعامل مع جهات غير مرخصة/ رابط

حذرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلبة الراغبين بالدراسة خارج الأردن، من التعامل مع أي جهة أو أشخاص غير مرخصين من قبل الوزارة، يقومون بتأمين قبولات جامعية للدراسة خارج المملكة، سواءً من خلال الإعلانات أو الروابط أو الصفحات المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحثت الوزارة الطلبة للتعامل فقط مع مكاتب الخدمات الجامعية المعتمدة لديها والمدرجة أسماؤها على الموقع الإلكتروني للوزارة من خلال الرابط التالي: www.mohe.gov.jo، وذلك للحفاظ على حقوقهم.

وبين الناطق الإعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب، أن الوزارة تتابع أي شكاوى ترد إليها من الطلبة ضد مكاتب الخدمات الجامعية المرخصة، مضيفا انها لن تتهاون في أي مخالفات ترتكبها هذه المكاتب.

وقال إنه وفي حال تلقي الوزارة أي شكوى من أي طالب، فإنها ستتخذ جميع الإجراءات التي ينص عليها نظام وتعليمات مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي، شريطة أن يرفق الطالب مع الشكوى أي وثائق تدعمها.

وحذرت الوزارة الطلبة من التعامل مع بعض الأشخاص الذين يقومون بالترويج من خلال مواقع التواصل الاجتماعي للدراسة في جامعات وهمية وأخرى غير معترف بها من قبل الوزارة، داعية جميع الطلبة الراغبين بالدراسة خارج الأردن الى ضرورة التأكد من أن الجامعة التي يرغبون بالالتحاق بها، معترف بها من قبل التعليم العالي الأردني.

ويمكن لكل طالب الاطلاع على قائمة الجامعات المعترف بها والمصنفة حسب الدول من خلال الرابط التالي: http://rce.mohe.gov.jo/RecognizedUniversities .

وشرحت الوزارة المزيد من التفاصيل حول المعدلات وشروط الدراسة خارج المملكة على الرابط التالي: http://rce.mohe.gov.jo/.

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