وزارة الصحة تعلن اليوم السبت تسجيل 11 وفاة و396 إصابة بكورونا و1061 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 753,806
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“بالونات” المقاومة تتساوى مع “مقاتلات” الاحتلال التي شنت غارات فجر اليوم السبت على قطاع غزة غيظا وانتقاما
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