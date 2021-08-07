“بالونات” المقاومة تتساوى مع “مقاتلات” الاحتلال التي شنت غارات فجر اليوم السبت على قطاع غزة غيظا وانتقاما

أكدت حركة حماس، أن إصرار شباب غزة الثائر ببالوناتهم الحارقة استهداف مغتصبات الغلاف، إثبات للمرة الألف أنهم لن يخضعوا لإملاءات العدو ومحاولاته فرض المعادلات على قطاع غزة”.

وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم، في تصريح له اليوم السبت، تعقيبًا على قصف الاحتلال فجرًا، إن “الاستعراضات الجوفاء والاستهدافات الفارغة من قبل الاحتلال لن ترهبهم أو تثنيهم عن الاستمرار في مقاومة الحصار وانتزاع حقوقهم في العيش بكرامة”.

وكانت مقاتلات إسرائيلية قد شنت، في ساعة مبكرة من فجر اليوم السبت، غارات على مواقع في قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان أن غارات عنيفة شنتها طائرات مقاتلة إسرائيلية على مواقع في شمالي قطاع غزة، واستهدفت أراضٍ ومبنى حكوميا، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان نشره على حسابه في تويتر، إنه قصف مواقع تتبع لحركة حماس.

وأضاف آن مقاتلاته قصفت قاعدة، ومحطة إطلاق صواريخ تابعة للجناح المسلح لحركة حماس، شمالي القطاع.

وذكر الجيش أن الهجمات جاءت ردا على إطلاق بالونات حارقة من القطاع.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت أن بالونات حارقة أطلقها فلسطينيون من غزة، أمس الجمعة، قد تسببت في اندلاع حرائق، أحدها شبّ في منزل بمدينة عسقلان.

هذا وقد كشفت مصادر فلسطينية سبب عودة اطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة نحو مستوطنات الغلاف خلال الساعات الماضية والتي أدّت إلى اشتعال حرائق عدّة.

وقالت المصادر لصحيفة الأخبار اللبنانية “أن الضغط الذي تمارسه المقاومة حالياً يأتي في ظلّ تعثر المباحثات في القاهرة بخصوص الوضع في القطاع، ومماطلة الاحتلال في إدخال مواد البناء لبدء الإعمار، على رغم توفّر مِنَح دولية وعربية لذلك.

وأضافت الصحيفة “أيضاً، تتذمّر الفصائل الفلسطينية من موقف الجانب المصري، الذي بات يماطل في مسألة الإعمار، بعد تأجيله زيارة وفد من وزارة الأشغال والمقاولين والتجّار الغزّيين إلى القاهرة، كانت مقرّرة نهاية الأسبوع الماضي، حتى نهاية الشهر الحالي، لأسباب فنّية، كما قال.

وكان نقيب المقاولين الفلسطينيين في غزة، أسامة كحيل، تحدّث، في وقت سابق، عن تجهيزات لزيارة وفد من القطاع الخاص إلى القاهرة، يضمّ 16 من رجال الأعمال وكبار المستوردين، لبحث إدخال المواد إلى غزة. ولا تزال السلطات المصرية تعرقل إدخال مواد البناء عبر معبر رفح البري، وذلك استجابة لمطلب إسرائيلي قبل شهرين بممارسة ضغط على حركة «حماس» لقبول تخفيض شروطها في ما يتعلّق بملف الجنود الأسرى.