استمرار تأثير الكتلة الحارة على المملكة اليوم السبت بأعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة بـ 4-5 درجات مئوية

يستمر اليوم السبت، تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة على المملكة، وتسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 4-5 درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في شرق المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة.

وبحسب التقرير، يطرأ يوم غدٍ الأحد، إنخفاض قليل على الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، حارة في مناطق البادية، وتبقى حارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات .

وتبقى الأجواء يومي الإثنين والثلاثاء، حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح ما بين غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 37 – 26 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 33 – 22، وفي مرتفعات الشراة 33 – 21، وفي مناطق البادية 41 – 23، وفي مناطق السهول 36 – 25، وفي الاغوار الشمالية 42 – 25، وفي الأغوار الجنوبية 44 – 27، وفي البحر الميت 44 – 28، وفي خليج العقبة 43 – 28 درجة مئوية. –(بترا)