انخفاض.. "الصحة" تعلن اليوم الجمعة تسجيل 5 وفيات و531 إصابة بكورونا و485 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 753,332
أهم العناوين
جرينتش+2 08:57
في ورشة نظمها مركز مسارات.. التحديات والفرص التي تواجه القضية الفلسطينية بعد هبة القدس والعدوان على غزة
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني