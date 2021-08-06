فيما تعيق الحكومات الاردنية استخدامها.. بايدن يعتزم تسريع الانتقال إلى السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة

كشف رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن، امس الخميس، عن خطته لجعل صناعة السيارات الأمريكية أكثر مراعاة للبيئة في مواجهة منافسين صينيين وأوروبيين، مع زيادة مبيعات السيارات الكهربائية وتشديد الضوابط البيئية التي خففها سلفه دونالد ترامب.

وهدف جو بايدن هو أن يكون نصف السيارات التي تباع في الولايات المتحدة بحلول 2030 معدوم الانبعاثات، ما يشمل السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة (هايبريد) التي تعمل بالبطاريات الكهربائية أو الهيدروجين، وفق وثيقة كشفها البيت الأبيض.

وبحسب الوثيقة وضع جو بايدن أمريكا في موقع يمكنها من قيادة مستقبل السيارات الكهربائية، وتخطي الصين» التي تستثمر في هذا النوع من السيارات وتنتج وتبيع منها بشكل مكثف، «ومواجهة الأزمة المناخية».

من جهتها، أكدت الشركات الأمريكية الثلاث الكبرى للسيارات وهي فورد وجي إم وستيلانتيس المالكة لعلامة كرايزلر التاريخية، في بيان مشترك «طموحها المشترك في التوصل بحلول 2030 إلى ما بين 40 و50 بالمئة» من مبيعات السيارات في الولايات المتحدة من هذه الفئة.

وصدر بيان «رحب» بهذه المبادرة عن شركات بي إم دبليو وهوندا وفولكسفاجن وفولفو التي تعتبر أكثر تقدما في مجال السيارات الكهربائية من شركات ديترويت، مهد صناعة السيارات الأمريكية