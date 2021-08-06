رد إسرائيلي على زيارة الوفد الأوروبي للبلدة.. شهيد برصاص الاحتلال وعشرات الإصابات بمواجهات في بيتا جنوب نابلس/ فيديو

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الجمعة، عن استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال، وإصابة العشرات خلال المواجهات التي اندلعت في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وقالت مصادر طبية، أن المواطن عماد علي دويكات، “37 عامًا” استشهد برصاص الاحتلال في الصدر، ووصل إلى مستشفى رفيديا بحالة حرجة، فيما أفادت مصادر محلية أنه أصيب برصاص قناص إسرائيلي.

والشهيد دويكات هو أب لأربعة بنات، ورزقه الله بمولده الذكر قبل نحو شهرين.

كما أعلنت جمعية الهلال الأحمر عن إصابة نحو 38 مواطنا، بينهم 2 بالرصاص الحي، و3 بالرصاص المغلف، فيما أصيب الباقون بحالات اختناق وجراح.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس أحمد جبريل، بأن شابا أصيب بالرصاص الحي بمنطقة القدم، فيما أصيب الصحفي نسيم معلا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بمنطقة الركبة، كما أصيب 17 آخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وتشهد بلدة بيتا مواجهات بشكل يومي منذ شهر مايو/ أيار، ضمن فعاليات احتجاجية ضد إقامة بؤرة “جفعات افيتار” الاستيطانية على قمة جبل صبيح.

رد إسرائيلي رسمي على زيارة الوفد الأوروبي لبيتا

هذا وقد أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات جريمة الاعدام الميداني البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، بحق المواطن عماد علي دويكات (37 عاما) في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأوضحت الخارجية في بيان صدر عنها، أن هذا الجريمة تأتي ردا على الزيارة التي قام بها وفد الاتحاد الأوروبي للبلدة أمس.

وحملت الخارجية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، مطالبة الشهود العيان والمنظمات الحقوقية والانسانية توثيق تفاصيلها توطئة لرفعها إلى محكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية المختصة، وللمنظمات والمجالس الأممية ذات الصلة.

#شاهد اللحظات الأولى لإصابة الشــهــــ يد عماد دويكات برصاص الاحتلال خلال المواجهات في بلدة بيتا جنوب نابلس. pic.twitter.com/f790lQ6e0C — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 6, 2021