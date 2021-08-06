دولة ابن زايد تتجه نحو التفكك.. كورونا يكشف انانية أبوظبي في تفضيل مواطنيها وقت الطوارئ على ابناء الامارات الاخرى
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جرينتش+2 12:37
دولة ابن زايد تتجه نحو التفكك.. كورونا يكشف انانية أبوظبي في تفضيل مواطنيها وقت الطوارئ على ابناء الامارات الاخرى
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